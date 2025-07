Servidora pública de Cordeirópolis morre ao cair de penhasco

A cidade de Cordeirópolis amanheceu em luto neste domingo (6).

Durante uma viagem de turismo de aventura, a servidora pública Daiane Marques, de 36 anos, morreu ao cair na região da Pedra do Elefante, em Andradas (Minas Gerais). Ela praticava rapel no momento do acidente. A tragédia aconteceu neste sábado (5).

VEJA MAIS: