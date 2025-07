Corpo de enfermeira de Piracicaba é encontrado em área de mata

Desaparecida desde 17 de junho, Pâmela estava sendo procurada por uma força-tarefa incansável da família e da Polícia Civil, que durante semanas enfrentaram a angústia da incerteza. O caso, inicialmente tratado como desaparecimento, vinha sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos.

Segundo relatos, a enfermeira, que estava afastada do hospital onde trabalhava para cuidar de uma depressão, fez seu último contato com a família no dia 17 de junho. Pouco depois, uma câmera de segurança registrou seus últimos passos conhecidos: por volta das 6h da manhã do dia 18, ela apareceu em uma loja de conveniência na rua Desembargador Júlio de Farias.

No vídeo, Pâmela comprou um refrigerante e uma caixa de fósforos, pagou calmamente com cartão e saiu dirigindo seu Jeep Renegade branco. Após isso, silêncio. O carro foi encontrado dias depois, abandonado próximo a outra área de mata, no Jardim das Torres, também em São Carlos.