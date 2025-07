Ezequiel some há uma semana e família vive pesadelo em Piracicaba

Segundo o boletim de ocorrência, Ezequiel chegava de viagem em uma van lotada de passageiros, vinda de Betânia, no Pernambuco, com destino a Piracicaba, para um novo trabalho.

O desaparecimento de Ezequiel Alves de Souza, 37, completa hoje (5), uma semana, e mais parece cena de um filme de suspense. O caso aconteceu no último sábado (28), nas proximidades do Zoológico Municipal.

No trajeto pela rodovia Fausto Santomauro, à altura do Jardim Primavera, um telefonema mudou tudo. Ao atender, Ezequiel se desesperou. Olhos arregalados, voz embargada, ele levantou-se, pediu para descer e saiu correndo em direção à mata, ignorando os gritos do motorista e dos outros passageiros que tentaram impedi-lo.

Desde então, silêncio absoluto, Ezequiel não deu mais notícias. A família, em desespero, vasculha ruas, becos e matas em bairros como Jardim Primavera, Mário Dedini, Santa Terezinha e Vila Sônia, clamando por qualquer rastro dele.

O mistério só aumenta, e a cada dia a dor se transforma em tormento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias enigmáticas do desaparecimento, mas por enquanto trabalha praticamente no escuro.