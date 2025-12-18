Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira, 18, na Avenida Corcovado, nas proximidades do bairro Santa Terezinha. O acidente ocorreu por volta das 15h e provocou a paralisação do trânsito no local.

Saiba Mais:

De acordo com informações apuradas, o tombamento teria sido causado pelo estouro do eixo traseiro do caminhão.