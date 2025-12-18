Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira, 18, na Avenida Corcovado, nas proximidades do bairro Santa Terezinha. O acidente ocorreu por volta das 15h e provocou a paralisação do trânsito no local.
Saiba Mais:
- Iluminação falha e praça no Nova Piracicaba continua no escuro
- Prefeitura entrega pontos turísticos à iniciativa privada; VEJA
De acordo com informações apuradas, o tombamento teria sido causado pelo estouro do eixo traseiro do caminhão.
O motorista foi atendido no local e, segundo informações de moradores que estavam no local, ele sofreu apenas ferimentos leves. Equipes responsáveis foram acionadas para o controle do tráfego e a remoção do veículo.