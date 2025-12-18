18 de dezembro de 2025
TRÂNSITO INTENSO

VÍDEO: Tombamento de caminhão trava trânsito no Santa Terezinha

Por Gabriela Moreira Lima | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O acidente ocorreu por volta das 15h e provocou a paralisação do trânsito no local
O acidente ocorreu por volta das 15h e provocou a paralisação do trânsito no local

Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira, 18, na Avenida Corcovado, nas proximidades do bairro Santa Terezinha. O acidente ocorreu por volta das 15h e provocou a paralisação do trânsito no local.

Saiba Mais: 

De acordo com informações apuradas, o tombamento teria sido causado pelo estouro do eixo traseiro do caminhão.

O motorista foi atendido no local e, segundo informações de moradores que estavam no local, ele sofreu apenas ferimentos leves. Equipes responsáveis foram acionadas para o controle do tráfego e a remoção do veículo.

