Gol 'cruel' derruba Palmeiras e acaba com o sonho do mundial

O sonho do mundo ficou pelo caminho. Em uma noite dramática na Filadélfia, o Palmeiras vendeu caro a derrota, mas acabou superado pelo Chelsea por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nas quartas de final.

Sob um Lincoln Financial Field tomado por quase 66 mil torcedores, o Verdão batalhou, empatou com um golaço de Estêvão, mas viu os ingleses carimbarem a vitória com um gol cruel, com a bolsa resvalando no pé de um volante e batendo no goleiro Weverton, selando o destino alviverde. Muitos narradores e comentaristas definiram como "falha" do experientes goleiro, já que apesar do desvio, a bola chegou a raspar no seu braço, antes de entrar.