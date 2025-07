Cachorro é espancado com cabo de vassoura e resgatado em pânico

Segundo informações, os vizinhos, já acostumados a ouvir os latidos desesperados do animal em outras ocasiões, desta vez decidiram intervir. Eles flagraram o menino desferindo golpes violentos com um cabo de vassoura contra o cão indefeso, que chorava e tentava se esconder.

Uma cena revoltante chocou os moradores da Vila Santa Rosália, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta sexta-feira (4). Um cachorro da raça Shih Tzu foi resgatado após ser barbaramente espancado a pauladas por uma criança de apenas 9 anos, dentro do quintal de uma casa.

Testemunhas relataram que os latidos desesperados do cachorro ecoavam pela rua enquanto ele era agredido, gerando revolta imediata entre os vizinhos, que invadiram a casa para salvar o animal. O Shih Tzu foi retirado do local em estado de choque, com ferimentos visíveis e completamente apavorado.

Moradores pediram providências imediatas para proteger o cão e responsabilizar os responsáveis legais pela criança. O caso deve ser encaminhado às autoridades competentes para investigação e aplicação das medidas cabíveis.

O Shih Tzu recebeu os primeiros socorros e foi levado para uma clínica veterinária. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.