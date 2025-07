Confronto: baleado caiu com vida, mas morreu na chegada do Samu

A Polícia Militar e a Corregedoria seguem apurando as circunstâncias do confronto que terminou com homem baleado, agonizando no chão, e morto ao ser atendido pelo SAMU na noite desta sexta-feira (4), no Parque dos Sabiás, na Comunidade Renascer em Piracicaba.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, de 35 anos, identificado pelo apelido “Tilápia”, caiu ainda com sinais vitais após ser atingido durante o confronto com a Força Tática. Socorristas chegaram rapidamente e constataram a morte poucos minutos depois.