4º Raízes Nagô valoriza trancistas e promove formação gratuita

A iniciativa integra o Programa Raízes Nagô, do Instituto Afropira, com apoio da Prefeitura de Piracicaba e recursos da Lei Aldir Blanc. O projeto promove o fortalecimento da identidade negra e incentiva a profissionalização de trancistas e turbancistas, oferecendo formações técnicas e espaço de visibilidade para profissionais da área.

O 4º Raízes Nagô – Encontro de Trancistas, Trançadeiras e Turbancistas de Piracicaba e Região será realizado neste fim de semana, dias 5 e 6 de julho, no Armazém 14 do Engenho Central. Com entrada gratuita, o evento valoriza a cultura afro-brasileira e reúne sessões solenes, oficinas, capacitações, palestras, intervenções artísticas e exposição de produtos ligados ao empreendedorismo negro.

No sábado (5), às 19h, acontece a Sessão Solene em homenagem ao Dia da Pessoa Trancista em Piracicaba, com reconhecimento a três trancistas locais: Ana Maria Custódio, Margarida Salete Honório e Paula Santos Lopes. Já no domingo (6), a programação tem início às 8h e inclui palestras sobre técnicas de tranças, visagismo, atendimento humanizado, organização financeira e afroempreendedorismo.

Entre os palestrantes estão profissionais de Piracicaba e de São Paulo, como Mirian Aguiar, Daiane Heloísa, Bruna Ferreira, Isabela Santos, Isabelly Vitória, Rafael Araújo, Ediana Maria, Maria Helena, Elaine Teotonio, Mucka Black e Rayssa Resende. A partir das 13h, haverá atendimento ao público com tranças e cortes artísticos, além de feira de empreendedores coordenada pela artesã Érica Lima. As atrações culturais incluem Bloco do Peixe Frito, Bloco Afropira, apresentações de dança com Ana Beatriz e Marcio Folha, capoeira, poesia e desfile de diversidade com penteados criados por participantes do grupo Trançar Terapêutico.

O evento também é resultado de oficinas promovidas durante o mês de junho em bairros de Piracicaba, ampliando o acesso à formação e fortalecendo redes de apoio entre profissionais e comunidade.