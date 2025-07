Festa do Divino tem shows, missas e procissões até 13/07

A programação da festa — que segue até o domingo (13), no Largo dos Pescadores — inclui diversas celebrações religiosas e atrações culturais gratuitas. Na segunda (7), terça (8) e quarta (9), acontece o Tríduo Solene, sempre às 20h, com missas celebradas pelos padres Luis Carlos de Siqueira Martins, Gilson Garcia e José Maria, respectivamente.

A 199ª Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba começa neste domingo (6), com a tradicional missa da derrubada e bênção dos barcos, às 9h, no salão da Irmandade do Divino (rua Moraes Barros, 58). A cerimônia será celebrada pelo padre Henrique, com participação da banda União Operária e da Folia do Divino (congada). Será servida uma feijoada às 12h, com show da cantora Sandra Rodrigues. O evento é organizado pela Irmandade do Divino Espírito Santo e conta com apoio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo.

Na quinta (10), a partir das 19h30, o público poderá aproveitar um jantar com música ao vivo da banda Acrópolis. Na sexta (11), também às 19h30, haverá jantar, seguido de leilão de prendas, queima de fogos e show com a banda União Operária. No sábado (12), a programação começa às 13h com a Congada de São Benedito, seguida da Congada do Divino Espírito Santo, às 14h. A procissão do Divino será às 15h; o Encontro das Bandeiras e queima de fogos, às 16h; Missa do Encontro, às 17h; e jantar com show de Luiz Moreira e Perla, a partir das 18h30.

Encerrando a festa, no domingo (13), a procissão até a capela Nossa Senhora Aparecida acontece às 9h, seguida da missa de encerramento, às 10h, com o padre Henrique e apresentação da congada. O almoço será às 12h, com show da dupla Matheus & Denilson. O encerramento oficial está marcado para as 16h.

SERVIÇO

199ª Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba

Local: Largo dos Pescadores e rua Moraes Barros, 58 – Centro

Data: 6 a 13 de julho

Informações: (19) 3434-9701