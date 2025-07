Veja as estreias do cinema em Piracicaba para o fim de semana

Entre dinossauros, super-heróis e a emoção da Copa do Mundo de Clubes, o Cine Araújo Piracicaba promete um fim de semana recheado de ação, aventura e emoção nas telonas, com uma programação com opções para todos os gostos. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.

VEJA MAIS:

Jurassic World: Recomeço

Cinco anos após Jurassic World: Domínio, o planeta se torna hostil aos dinossauros, agora confinados a regiões tropicais isoladas. Uma equipe parte em missão para coletar DNA de três criaturas colossais — da terra, do mar e do ar — com o objetivo de desenvolver um medicamento revolucionário. Enfrentando perigos extremos, eles precisam sobreviver a um mundo dominado pela natureza selvagem.