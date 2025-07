Festa do Divino e outros eventos em Piracicaba no fim de semana

SÁBADO (5)

Festival de Flores e Orquídeas

Das 9h às 18h | Entrada gratuita

Oficinas gratuitas às 14h e 16h

DOMINGO (6)

Festa do Divino Espírito Santo

Tradição e fé na Rua do Porto

Começa a 199ª edição da festa religiosa mais antiga da cidade, com programação cultural e religiosa no Largo dos Pescadores.

Local: Rua do Porto – Largo dos Pescadores

Horário: a partir das 9h

Entrada: Gratuita

Festival de Flores e Orquídeas

Das 9h às 16h | Entrada gratuita