Musical Branca de Neve tem sessão gratuita neste domingo (6)

Neste domingo (6), às 16h, os palcos do Teatro Municipal Erotides de Campos recebem o espetáculo Branca de Neve – O Musical, encenado pela companhia paulistana Dos Clássicos Produções. A apresentação integra a temporada 2025 do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal, e tem entrada gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes na bilheteria do teatro.

VEJA MAIS:

O espetáculo é uma releitura contemporânea do clássico dos Irmãos Grimm, com 60 minutos de duração e classificação livre. A junção de canções ao vivo, manipulação de bonecos, coreografias com bailarinos e interatividade com o público encantam todos, especialmente as crianças. A versão atualizada estreou em 2022 no Teatro Gazeta, em São Paulo, com novos cenários e elenco ampliado, após sucesso de público desde sua estreia original, em 2019, no Teatro UOL.