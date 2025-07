Confira a programação de férias do fim de semana em Piracicaba

No sábado (5), às 15h, a Praça Imaculada Conceição, no bairro Tanquinho, recebe o projeto Cirqu&Tal ComVida, com oficina de circo, apresentação musical do Grupo Amigos de Tanquinho e espetáculo da MB Circo. A mesma programação se repete no domingo (6), às 15h, na Praça João Alfredo, em Artemis, com show da dupla Kleber & Danilo. O espetáculo tem classificação livre, duração de 55 minutos e conta com acessibilidade (intérprete de Libras e audiodescrição).

Neste fim de semana, dias 5 e 6 de julho, Piracicaba oferece uma programação gratuita especial para as férias escolares, com diversas opções para entreter a criançada e reunir toda a família. Oficinas circenses, contação de histórias, vivências esportivas e apresentações artísticas fazem parte da agenda cultural e recreativa em diferentes pontos da cidade.

Ainda no sábado (5), o Armazém 8A do Engenho Central recebe a contação de histórias da programação Férias no Sítio, às 15h, com as artistas Carmelina Toledo Piza e Andrea Martins. A atividade une música, poesia e tradição oral, em clima lúdico inspirado no universo do Sítio do Picapau Amarelo.

Já no domingo (6), a avenida Renato Wagner será palco do MovimentAr – Férias na Avenida, das 8h às 12h. O espaço estará fechado para veículos e aberto ao lazer, com atividades esportivas como tênis de mesa, judô, alongamento, recreação e programação artística, além de food trucks. A ação tem apoio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes, em parceria com o Sesc.

Serviço

