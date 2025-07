Festival de Flores e Orquídeas começa sexta (4) em Piracicaba

Na sexta-feira (4) começa o 4º Festival de Orquídeas, Suculentas e Flores, que será realizado no Armazém 9 do Engenho Central, e vai rolar até domingo (6). Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 10 mil espécies de orquídeas, suculentas, cactos, flores ornamentais e plantas frutíferas, além de acessórios e materiais para cultivo.

O público terá a oportunidade de adquirir plantas diretamente de orquidários e produtores renomados, com preços acessíveis. A programação inclui ainda oficinas gratuitas de cultivo, oferecidas pela Associação Orquidófila de Piracicaba (Orquipira), no sábado, 05/07, às 14h e 16h. As atividades são voltadas tanto para iniciantes quanto para os experientes que desejam aprofundar seus conhecimentos.