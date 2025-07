Piracicaba tem aumento de 71% nas doações do IR para entidades

O recurso arrecadado passou de R$ 794 mil, valor de 2024, para R$ 1,35 milhão, em 2025, recurso este que permanece em Piracicaba e será aplicado em projetos sociais

A campanha Declare o Bem, que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda para os fundos municipais da criança e do adolescente (CMDCA) e da pessoa idosa (CMI), registrou em Piracicaba um aumento expressivo de 71% no valor arrecadado em 2025, em comparação com o ano anterior.

Foram destinados R$ 1.356.081,93 por 909 doadores. Em 2024, a arrecadação havia sido de R$ 794.503,84 com a participação de 580 contribuintes. Isso representa também um crescimento de 57% no número de doadores. Do total arrecadado neste ano, 55,1% foi destinado ao fundo da criança e do adolescente, enquanto 44,9% ao fundo da pessoa idosa.