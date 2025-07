Inscrições para Salão de Belas Artes de Piracicaba terminam hoje

Interessados em participar do 70º Salão de Belas Artes de Piracicaba têm até esta quinta-feira, 3 de julho, para se inscrever no evento nacional dedicado à arte acadêmica figurativa. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://forms.gle/cH7P3RsZnVJSNqQ76.

Com abertura marcada para o dia 1º de agosto, a mostra segue até 5 de outubro na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, localizada no Engenho Central. A exposição terá visitação gratuita e contará com ações educativas voltadas a estudantes da rede pública, artistas e o público em geral.