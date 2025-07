VÍDEO: Florada de ipês transforma paisagem em Piracicaba

Na Praça José Bonifácio e na rua Marechal Deodoro, por exemplo, quem passa pode testemunhar as copas tomadas por uma tonalidade intensa de roxo — um verdadeiro contraste vibrante contra o céu azul do dia, ou alaranjado do fim de tarde. Em outros pontos da cidade ou nos arredores das áreas rurais, o mesmo espetáculo se repete: árvores gigantes, algumas com mais de 15 metros, florescendo e dando um colorido especial ao tom verde da vegetação.

A florada dos ipês não é apenas um fenômeno botânico — é um presente sensorial. Quando as pétalas começam a cair, elas cobrem o chão e tingem calçadas, gramados e asfalto com tons de lilás, enquanto o pôr do sol faz tudo brilhar em dourado. São cenas que lembram filmes, mas acontecem aqui em Piracicaba e no Brasil, todos os anos, diante de olhos atentos da população que contempla e capta imagens com seus aparelhos celulares.

Normalmente, a sequência da floração começa com o ipê-roxo, seguido pelo amarelo e, por fim, o branco. No entanto, o clima tem bagunçado essa ordem. As mudanças climáticas, que trazem calor fora de época e longos períodos de estiagem, têm adiantado as floradas e até invertido as cores da estação, como foi em 2023, quando os ipês-amarelos vieram primeiro.

Segundo especialistas, os ipês costumam florescer a partir dos três anos de idade e, dependendo das condições, podem atingir até 20 metros de altura. São árvores resilientes, que se agarram ao solo com firmeza e florescem mesmo diante da seca — como se quisessem provar que é possível ser forte e belo ao mesmo tempo.