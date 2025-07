Projeto “Desporto de Base” deve reunir 200 alunos; Confira

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, realiza três festivais esportivos no próximo fim de semana. As atividades reunirão cerca de 200 alunos, integrantes do PDB (Projeto Desporto de Base), na faixa etária dos 7 aos 17 anos, das modalidades de basquete, handebol e ginástica acrobática.

Na manhã do sábado (05), a partir das 8h30, será realizado o 1º Festival de Handebol, no Ginásio da Pauliceia “Alfredo de Almeida Leite” (Rua Dona Idalina, 351). O evento contará com 60 alunos de quatro núcleos/turmas da modalidade (Ginásio da Pauliceia e Parque Prezotto), sob orientação da professora Viviane Lima. Ainda no sábado, acontece o festival de basquete, das 8h30 às 11h30, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, para cerca de 50 alunos, na faixa etária dos 7 aos 12 anos, dos núcleos do Sol Nascente e Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas. De acordo com a professora Ana Cristina Christofoletti, a proposta do festival é promover brincadeiras, recreação, fundamentos do basquete e partidas entre os participantes.