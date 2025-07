Condenado por estupro ataca de novo e é preso em Piracicaba

A captura aconteceu por volta das 18h30, quando policiais da 4ª Companhia do 10º Batalhão foram acionados para atender uma denúncia de estupro na rua Horácio Diniz Leite. No local, os PMs encontraram a vítima, que relatou ter sido abusada pelo mesmo criminoso — que ainda estava presente. Ao verificar os antecedentes do suspeito, os policiais confirmaram que ele era procurado pela Justiça com uma condenação expedida pela Comarca de Franco da Rocha, com base no artigo 217-A do Código Penal.

Diante da gravidade do caso, o homem foi imediatamente detido e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi registrado o boletim de ocorrência referente à nova acusação. Depois, ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão foi formalizada.

Agora, o estuprador está à disposição da Justiça, e a nova denúncia será investigada. A rápida e eficaz atuação da Polícia Militar não só impediu que o criminoso fugisse novamente, como também garantiu a segurança da vítima e reforçou o compromisso com a proteção dos mais vulneráveis.