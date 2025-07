Caminhão tomba e quase atinge motociclista em Piracicaba

O caminhão, que transportava uma grande peça, trafegava normalmente quando tombou repentinamente para o lado direito da pista. A suspeita inicial é de que a carga tenha se deslocado e causado o desequilíbrio, mas apenas a perícia poderá confirmar as causas com exatidão.

Um grave acidente por pouco não terminou em tragédia e deixou moradores em alerta no Cantagalo, em Piracicaba, na noite desta terça-feira (1). Um caminhão tombou na rua Zulmira Ferreira do Vale e, por questão de segundos, uma motocicleta que vinha logo atrás não foi esmagada pela estrutura pesada.

O motociclista, que seguia logo atrás, viu sua vida passar diante dos olhos. Ele conseguiu frear e desviar a tempo, evitando por centímetros uma tragédia anunciada. “Foi por Deus”, comentou um morador que presenciou o susto.

Apesar do momento de tensão, ninguém se feriu. O caminhoneiro permaneceu no local e colaborou com os agentes públicos.

Equipes da Polícia Militar, peritos e agentes da Semuttran estiveram na cena para organizar o tráfego, isolar a área e registrar a ocorrência. As circunstâncias do tombamento seguem sob investigação.