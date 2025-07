Homem atende celular em Van, desce nervoso e some em Piracicaba

O desaparecimento de Ezequiel Alves de Souza, de 37 anos, mergulhou Piracicaba em um mistério digno de enredo policial. No último sábado (28), ele simplesmente sumiu sem deixar rastros após atender uma ligação dentro de uma van em movimento, nas proximidades do Zoológico Municipal.

Segundo o boletim de ocorrência, Ezequiel estava a bordo do veículo que saiu de Betânia, no interior de Pernambuco, com destino a São Paulo. Quando a van trafegava pela rodovia Fausto Santomauro, na altura do bairro Jardim Primavera, ele atendeu o telefone, entrou em desespero, pediu que o motorista parasse e desceu correndo, em pânico.