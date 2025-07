Guardas salvam bebê afogado e desacordado no colo da mãe

Por volta das 17h15, a equipe da ROMU 30 — composta pelos GCMs Molla, Patrícia e Laje — fazia patrulhamento preventivo na avenida Josefina Giovana Rossi, no bairro Caraça, quando foi abordada por um morador em pânico.

Em segundos, os guardas avistaram uma mulher correndo com a criança desacordada nos braços, já com os lábios roxos e sinais claros de broncoaspiração. A GCF Patrícia e o GCM Laje iniciaram de imediato as manobras de Heimlich, enquanto o GCM Molla acionava o resgate. A situação era crítica. Cada segundo contava. Mas o preparo e a coragem dos agentes fizeram a diferença: conseguiram desobstruir as vias aéreas e a criança voltou a respirar, arrancando lágrimas e aplausos de quem testemunhava a cena.

Pouco depois, a equipe de resgate da ambulância A-01 — com o motorista J. Machado e a técnica Pereira — chegou ao local e conduziu a vítima com urgência ao Hospital Unimed, onde permaneceu sob cuidados médicos.