Festa do Divino começa neste domingo (6) em Piracicaba

A Festa do Divino Espírito Santo, celebração religiosa mais antiga de Piracicaba, começa neste domingo, 6 de julho, e segue até o dia 13, unindo fé, cultura e tradição popular na 199ª edição do evento. A abertura acontece com o rito religioso da derrubada dos barcos no rio Piracicaba, no domingo (6), dando início ao tríduo. Este momento simbólico marca a ligação entre a fé e a ancestralidade da celebração, realizada desde 1826 às margens do rio.

A partir de 10 de julho, começa a parte festiva da celebração, que se estende até o dia 13. Durante esses dias, o Largo dos Pescadores e a Avenida Beira Rio ganham vida com barracas, apresentações culturais, música e a presença da comunidade local e visitantes. Com origens portuguesas trazidas pelos primeiros colonizadores, a Festa do Divino foi adaptada ao longo do tempo pela comunidade piracicabana, incorporando expressões da cultura indígena, como o cururu, e afro-brasileira, como a congada.