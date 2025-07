Vem aí a 3ª Noite de Observação Astronômica FUMEP; Saiba quando

Prepare-se para uma noite inesquecível! Neste sábado, dia 5 de julho, a partir das 17h, o campus da FUMEP (Av. Monsenhor Martinho Salgot, 560) vai se transformar em um verdadeiro centro de descobertas e experiências incríveis com a 3ª Noite de Observação Astronômica, realizada pela Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) e o Colégio COTIP.

O evento promete encantar públicos de todas as idades com uma programação recheada: vai ter lançamento de foguetes com ar comprimido ainda durante o dia, exposição de robótica na Biblioteca do campus, oficina de aeromodelos leves e, claro, muita observação do céu! A noite reserva um espetáculo à parte: a Lua e o planeta Marte estarão em posições privilegiadas para serem observados com telescópios. Também será possível ver aglomerados estelares incríveis, como o de Ptolomeu, a Caixinha de Joias e as Plêiades do Sul.