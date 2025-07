Selam lança agenda esportiva de julho em Piracicaba; confira

A Selam também promoverá festivais esportivos dedicados aos alunos do Projeto Desporto de Base (PDB). No sábado, 5 de julho, o Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas receberá o festival de basquete, das 8h às 12h, enquanto o Ginásio da Pauliceia sediará o festival de handebol no mesmo horário. No dia seguinte, no Ginásio Waldemar Blatkauskas, será a vez do festival de ginástica rítmica, das 7h às 13h. Esses eventos, com entrada gratuita, são voltados para alunos do programa na faixa etária dos 7 aos 17 anos, visando promover a integração e disseminar a prática das modalidades.

Para encerrar o mês esportivo, Piracicaba contará com mais uma edição do Caipirandando em 26 de julho, com percurso a ser definido, e a Copa Interior de Capoeira em 27 de julho, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas.

"Teremos um calendário repleto de atividades em julho, sempre com o propósito de divulgar nossos eventos, promover a participação da comunidade e incentivar a prática de atividades físicas", concluiu Roger Carneiro.