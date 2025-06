MISP terá exibição histórica sobre a Festa do Divino; saiba mais

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), exibirá um vídeo caseiro inédito de 1979, que documenta a Festa do Divino Espírito Santo em sua edição daquele ano. O evento será no dia 4 de julho, uma sexta-feira, às 19h.

Edson Rontani Júnior, presidente do IHGP, explica que a produção de 1979 segue os padrões da época do celuloide, sem sonorização, mas com grande criatividade. O trabalho original foi assinado por Antonio Celso e Eduardo Canto, com Mário Medeiros como cinegrafista, e contou com o apoio da Cootur – Coordenadoria de Turismo.

A Festa do Divino Espírito Santo, que no primeiro domingo de julho, celebra sua 199ª edição e se prepara para o bicentenário em 2026, terá sua história revisitada na noite do evento. Após a exibição do vídeo de 20 minutos, Edson Rontani Júnior fará uma interpretação do conteúdo. Em seguida, a professora Marly Therezinha Germano Perecin contextualizará a audiência sobre a história da Festa do Divino, uma rica tradição de origem portuguesa.

A entrada é franca e a apresentação é gratuita, oferecendo uma oportunidade única para a comunidade piracicabana reviver e compreender um pedaço importante de sua cultura e memória.

Data da 199ª edição