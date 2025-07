Veja locais e limites de novos radares em rodovias de Piracicaba

Na SP-304, os novos radares estão localizados nos quilômetros 150,2 e 152,7, onde o limite é de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados, além dos quilômetros 167,5 e 168, em que a velocidade máxima permitida é de 70 km/h. Já na SP-135, que liga Piracicaba a Santa Bárbara d’Oeste, os radares foram distribuídos em seis pontos: no quilômetro 5,3 (em Santa Bárbara d’Oeste) e nos quilômetros 13,4, 17,4, 17,7, 18,6 e 18,9, todos localizados no trecho de Piracicaba, com limite de 60 km/h.

Além dessas localizações, a SP-304 também ganhou novos radares entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste: são nove equipamentos instalados entre os quilômetros 121 e 143, sendo cinco em Americana e quatro em Santa Bárbara. Nos quilômetros 131 e 143, haverá fiscalização nos dois sentidos da via. Já na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste, foram posicionados novos radares nos quilômetros 16 e 19, também em ambos os sentidos.

No total, esses equipamentos fazem parte de um lote de 287 novos radares instalados em rodovias estaduais não concedidas do estado de São Paulo, conforme o edital nº 145/2023. Os radares ficarão em fase de testes até meados de julho e, em seguida, passarão pela homologação, que pode durar até 60 dias. Durante esse período, não haverá aplicação de multas.

A instalação está sendo realizada pelo Consórcio Paulista de Fiscalização, com contrato de R$ 7,9 milhões. De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o objetivo da fiscalização eletrônica é aumentar a segurança viária, reduzir acidentes e preservar vidas. Os motoristas serão informados oficialmente sobre o início das autuações pelos canais do DER, imprensa, Diário Oficial do Estado e pela plataforma Monitora SP.