Piracicaba pode proibir arte com nudez em público; Entenda

Ainda segundo o PL, a regulamentação caberá ao Poder Executivo, caso a proposta se torne lei. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis. Nenhum vereador votou contra, mas outros 11 estiveram ausentes da sessão.

Um exemplo que marcou o debate nacional sobre o tema ocorreu em 2017, no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo. Durante uma performance, uma criança acompanhada da mãe interagiu com um artista nu, deitado no chão da exposição. A cena gerou repercussão em todo o país e dividiu opiniões: de um lado, defensores da liberdade artística; do outro, críticas sobre a exposição de menores a esse tipo de conteúdo. O caso foi investigado pelo Ministério Público, mas acabou arquivado sem responsabilizações. Desde então, propostas semelhantes à de Piracicaba passaram a ser apresentadas em diferentes cidades brasileiras.