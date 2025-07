Jovem precisa de transplante após consumo exagerado dessa bebida

O caso de um estudante britânico de 21 anos, internado em estado grave com insuficiência renal e cardíaca, chamou a atenção de médicos e especialistas para os perigos ocultos no consumo excessivo de bebidas energéticas. O jovem, que aguardava um transplante de rim e coração no Hospital St. Thomas, em Londres, consumia diariamente quatro latas de 500 ml do produto, totalizando cerca de 640 mg de cafeína — quase o dobro do limite considerado seguro por autoridades de saúde.

Consumo perigoso e sintomas graves

Durante quase dois meses de internação, incluindo uma semana na UTI, o estudante apresentou sintomas como tremores intensos, falta de ar severa e graves problemas gastrointestinais, que o forçaram a interromper os estudos. O caso foi registrado no periódico BMJ Case Reports como alerta sobre os danos do abuso de cafeína, especialmente em energéticos.

Limites de cafeína e riscos à saúde