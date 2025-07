Rio Piracicaba registra apenas 1,14 metro e acende alerta

Historicamente, o rio apresenta níveis mais estáveis durante o inverno, mas ainda assim acima do valor atual. Técnicos explicam que a variação na altura e na vazão do rio está relacionada a uma combinação de fatores, como o volume de chuvas na bacia hidrográfica, a intensidade da estiagem e a captação de água para uso urbano e agrícola.

A vazão do rio, que é monitorada diariamente, pode sofrer alterações bruscas mesmo em períodos curtos, dependendo do comportamento do clima. Em situações de seca prolongada, como a que vem sendo observada, há redução no volume de água disponível para o abastecimento público, irrigação e preservação do ecossistema aquático.

Atualmente, não há previsão de chuvas para a primeira quinzena de julho em Piracicaba, o que indica a possibilidade de manutenção ou até de queda no nível do rio nos próximos dias. A falta de precipitações contribui para o cenário de atenção, especialmente em áreas que dependem diretamente dos recursos hídricos do rio.