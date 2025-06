Médico é flagrado bebendo vodca antes de atender pacientes

Um médico foi afastado de suas funções no Pronto-Socorro Central de Praia Grande, no litoral de São Paulo, após ser acusado de ingerir bebida alcoólica durante o expediente, no último domingo (29/6). A denúncia foi feita por um paciente que aguardava atendimento na unidade.

Saiba Mais:

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Praia Grande, que comunicou o desligamento imediato do profissional de suas atividades. Segundo o município, o médico não faz parte do quadro permanente de servidores e atua por meio da Organização Social SPDM, responsável pela administração do pronto-socorro.