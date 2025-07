ANVISA aprova teste em humanos de vacina contra gripe aviária

As cepas chegaram ao Brasil por meio dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, e do Instituto Nacional de Controle e Padrões Biológicos (NIBSC), do Reino Unido, em alinhamento com as diretrizes da OMS.

Impacto nas exportações

A aprovação dos testes ocorre em um momento em que o Brasil celebra a declaração de país livre de gripe aviária, no último dia 18 de junho. O Ministério da Agricultura confirmou que não houve novos casos da doença em granjas por 28 dias, período que começou a ser contabilizado em 22 de maio, após a desinfecção da granja de Montenegro (RS), onde foi registrado o único foco da doença em aves comerciais no país, em maio.

O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, enfrentou restrições impostas por 16 países após a notificação no Rio Grande do Sul. No entanto, a maioria dessas medidas já foi revista. Atualmente, apenas o Japão mantém restrições às importações de carne de frango dos municípios de Montenegro, Campinápolis e Santo Antônio da Barra.