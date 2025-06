Colgate encerra produção de creme dental após queixas na ANVISA

As investigações focaram nos componentes aromatizantes do produto, que podem estar relacionados a sintomas adversos como ardência, aftas e inchaço nos lábios. Inicialmente, a venda do creme dental foi suspensa por 90 dias a partir de 27 de março de 2025. Porém, devido ao aumento queixas, a Anvisa prorrogou a suspensão por tempo indeterminado.

Uma das possíveis causas das reações alérgicas é a mudança recente na fórmula, que substituiu o fluoreto de sódio por fluoreto de estanho. Não apenas a versão Clean Mint tem causado preocupações. Outras variantes da linha Colgate, como a de Carvão Ativado, também enfrentam queixas. Consumidores relatam problemas semelhantes após a utilização desses produtos, aumentando as preocupações sobre a segurança das novas fórmulas da Colgate. A troca entre produtos da marca visando alívio nem sempre propicia solução, frequentemente resultando em sintomas recorrentes.

Reembolso e Direitos do Consumidor

De acordo com o Procon-SP, consumidores afetados por reações podem solicitar o reembolso de gastos médicos, desde que apresentem comprovação documental de que a causa é o uso do creme dental. Tais pedidos podem ser feitos diretamente no portal do Procon ou pela via judicial. Para casos de danos morais, é necessário recorrer à Justiça. A documentação, como recibos e notas fiscais, pode ser crucial em disputas legais.

Posição da Colgate

A Colgate, por sua vez, mantém a afirmação de que seus produtos são seguros e atendem às normativas internacionais. A empresa informa que cada caso relatado é analisado individualmente. Mesmo com a suspensão e o recolhimento voluntário dos lotes afetados, a empresa reforça que a nova linha é resultado de uma década de pesquisa.