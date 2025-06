ANVISA endurece regras para venda de Ozempic e Wegovy; veja

Esses medicamentos, amplamente utilizados no tratamento de diabetes e no controle de peso, agora exigirão uma fiscalização mais rigorosa na sua comercialização.

Atualmente, mesmo classificados como tarja vermelha e exigindo prescrição médica, Wegovy e Ozempic são, em muitos casos, adquiridos sem a devida indicação profissional. No entanto, essa realidade está prestes a mudar drasticamente.

Com a nova regulamentação da ANVISA, esses fármacos passarão a seguir as mesmas regras aplicadas aos remédios antimicrobianos, como os antibióticos. Isso significa que, embora continuem sendo classificados como tarja vermelha, a receita médica será obrigatoriamente retida pela farmácia.

Especificamente, a retenção se dará na 2ª via do documento. Além disso, os farmacêuticos serão instruídos a não aceitar receitas que estejam fora do prazo de validade estabelecido pela agência reguladora, garantindo um controle mais rigoroso na dispensação desses importantes tratamentos.

Alertas sobre o uso sem prescrição médica