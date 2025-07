“Concertos ao Cair da Tarde” reúne talento e tradição musical

O projeto “Concertos ao Cair da Tarde” realiza uma nova edição nesta quarta-feira, dia 2 de julho, às 18h30, no Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe - Rua Boa Morte, 1955. Com entrada gratuita, o evento é aberto ao público e promete um repertório diversificado, que transita entre a música barroca europeia e composições brasileiras.

Na primeira parte da apresentação, o público poderá apreciar obras de grandes mestres do período barroco, como Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Giovanni Pergolesi, Francesco Durante, William Boyce e Domenico Scarlatti. A segunda parte do concerto será dedicada à música brasileira, com peças de Ernst Mahle, Lorenzo Fernandez, Waldemar Henrique e Ernesto Nazareth, evidenciando a riqueza e a diversidade da produção musical nacional.