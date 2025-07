Salários até R$ 17 mil: CNU abre inscrições nesta quarta (2)

O edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi oficialmente divulgado nesta segunda-feira (30), em edição extra do Diário Oficial da União. A seleção, organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), oferece 3.652 vagas em órgãos e entidades do governo federal, com salários iniciais entre R$ 4 mil e R$ 17 mil.

As inscrições começam na próxima quarta-feira, dia 2 de julho, e vão até 20 de julho, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa de participação é de R$ 70, com possibilidade de isenção para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea — os pedidos devem ser feitos até 8 de julho. Para ver o edital completo, clique aqui.

Vagas por áreas de atuação