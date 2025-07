Espetáculo infantil “Diversifica” acontece nesta quarta (2)

O espetáculo é lúdico e interativo, e conduz o público a refletir sobre diversidade, identidade e aceitação. Mel tenta se encaixar nos padrões ao seu redor, mas percebe que a beleza está justamente em ser quem ela é. A mensagem central da peça é: “O que nos faz assim, felizes e belos, é sermos cada um do seu jeito.”

Nesta quarta-feira (2), às 15h30, o espetáculo “Diversifica”, da Cia Benedita na Estrada, chega nos palcos do Sesi Piracicaba. A apresentação, dirigida por Erika Cunha e de classificação livre, conta a história de Mel, uma menina que nasce em um lugar onde todos são iguais, menos ela, que nasceu diferente. Para garantir seu ingresso, se cadastre no site www.sesisp.org.br/eventos e selecione a unidade Piracicaba.

A Cia Benedita na Estrada foi criada em Campinas (SP) em 2016 e é formada por Mirna Rolim (contadora de histórias, cantora e educadora) e Bruno Dutra (flautista, brincante e educador). O grupo já percorreu 10 estados brasileiros, com cerca de 300 apresentações realizadas em festivais, circuitos do Sesi e Sesc, centros culturais, escolas, praças e aldeias indígenas, alcançando um público de aproximadamente 20 mil pessoas.

Durante a pandemia, o grupo manteve atividades virtuais e, desde 2022, voltou aos palcos com apresentações presenciais. Além de “Diversifica”, a Cia já encenou espetáculos como “A Volta do Mundo é Grande”, “A Flor do Curupira”, “O Mede Palmo dá a Volta ao Mundo” e o teatro lambe-lambe “Benedita Caminhada”.

SERVIÇO - ‘Diversifica’. Dia 02/07, quarta-feira, às 15h30, no teatro do Sesi Piracicaba (Av. Luiz Ralf Benatti, 600 - Vila Industrial). Classificação: livre. Ingressos gratuitos, com reservas pela plataforma Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos).