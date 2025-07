Oficina no Horto de Tupi ensina a filmar com celular; Veja como

A oficina será conduzida por Rober Caprecci, produtor audiovisual do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), e vai abordar noções básicas de roteiro, iluminação, captação de som, gravação e edição. O objetivo é democratizar o acesso à linguagem documental e mostrar que é possível produzir conteúdo relevante com recursos simples e acessíveis.

A produção de documentários com temas socioambientais será o foco de uma oficina gratuita que acontece neste sábado (05), das 9h às 12h, no Horto de Tupi, em Piracicaba. Voltada ao público a partir de 13 anos, a atividade integra o programa Vem pro Horto, e traz uma abordagem prática sobre como criar narrativas audiovisuais usando o celular.

“A proposta da oficina é mostrar que qualquer pessoa pode contar uma boa história usando os recursos que tem à disposição, como o celular. Vamos abordar desde o planejamento e captação até a edição. O Horto de Tupi é um cenário inspirador para pensar narrativas que valorizem a relação entre pessoas, natureza e território”, afirma Caprecci. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link: https://forms.gle/1am1yZ9oqVL2iFdh8. As vagas são limitadas.

A oficina é uma realização da Prefeitura de Piracicaba, por meio do NEA (Núcleo de Educação Ambiental) da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e do MISP, da Secretaria Municipal da Cultura. O evento tem apoio do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), do Laboratório Oca (Esalq/USP) e da Fundação Florestal.

Serviço

Oficina Produção de Documentário Socioambiental

Local: Horto de Tupi – Rod. Luiz de Queiroz (SP-304), km 149, Estrada Rissieri Furlan, s/n – Tupi

Data: Sábado, 5 de julho

Horário: Das 9h às 12h

Público: A partir de 13 anos

Entrada gratuita

Inscrições: https://forms.gle/1am1yZ9oqVL2iFdh8

Informações: (19) 3434-1606