Sobrinho que cravou faca no tio está na cadeia em Piracicaba

A tentativa de homicídio que chocou moradores do bairro Vila Cristina, em Piracicaba, na noite desta segunda-feira (30), teve um desfecho rápido e marcante: o agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Trata-se do sobrinho da vítima, um jovem de 22 anos, que foi detido ainda nas imediações do local do crime. A faca utilizada na agressão foi localizada e apreendida pelos policiais.

O crime ocorreu após uma briga familiar que teria começado pela manhã e terminou em violência por volta das 19h, na avenida Raposo Tavares. O tio, um homem de 42 anos, foi atingido com um golpe de faca no abdômen e socorrido em estado grave ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Segundo informações médicas, ele passou por cirurgia de emergência e segue internado sob observação.