VÍDEO: Sobrinho esfaqueia tio em dia de ódio em Piracicaba

Uma discussão familiar que se arrastou durante horas terminou em violência extrema na noite desta segunda-feira (30), em Piracicaba. Um homem de 42 anos foi esfaqueado pelo próprio sobrinho na avenida Raposo Tavares, no bairro Vila Cristina, em um ataque que assustou moradores da região.

Segundo informações apuradas no local, a briga entre tio e sobrinho começou ainda pela manhã e foi ganhando tensão ao longo do dia. No começo da noite, a discussão chegou ao limite: o sobrinho perdeu o controle e desferiu golpes de faca contra o próprio tio.