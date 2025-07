Vítima de acidente de moto em Piracicaba era um jovem empresário

Foi identificado como Carlos Junior, de 26 anos, o motociclista que perdeu a vida de forma brutal após colidir com a traseira de um caminhão carregado com areia, na tarde desta segunda-feira (30), no Anel Viário de Piracicaba.

VEJA MAIS:

O acidente aconteceu na altura do KM 1 da Rodovia Ernesto Paterniani, no trecho final da Rodovia do Açúcar. Carlos foi lançado ao solo com violência e teve a morte constatada ainda no local. A confirmação veio horas depois, aumentando a dor de familiares e amigos que aguardavam por notícias.