Homem dilacera perna da esposa com facão em Piracicaba

Uma mulher viveu momentos de terror na noite deste domingo (29), ao ser brutalmente atacada pelo próprio marido com um facão, no bairro São Jorge em Piracicaba. O crime aconteceu por volta das 23h19, na rua Reynaldo Orlandin, e é tratado como tentativa de feminicídio.

A vítima foi encontrada pelos policiais sentada na calçada, com as pernas dilaceradas pelos golpes da arma branca. Em choque e com ferimentos profundos, ela foi socorrida às pressas por uma equipe do resgate e levada para o pronto-socorro da Vila Cristina.