Leite segue em queda para produtor; entenda os preços no mercado

O preço pago ao produtor de leite apresentou uma queda de quase 4% em maio deste ano na comparação com abril de 2025, período em que os valores já indicavam um movimento de baixa. Os dados são de uma pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, em Piracicaba, na última sexta-feira (27).

No entanto, levantamentos do Cepea, com apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), apontam quedas nos preços do leite UHT, muçarela e leite em pó negociados no atacado paulista, o que indica um estreitamento das margens de lucro dos laticínios.

Mesmo com um aumento expressivo de 59% nas exportações de abril para maio, o déficit em volume da balança comercial de lácteos cresceu 7,1% no mesmo período, atingindo 169,4 milhões de litros em equivalente leite.

Cenário no início do ano e custo de produção

O início de 2025 foi marcado por altas nos preços do leite ao produtor, com valorização de 3,3% entre janeiro e fevereiro. Essa elevação foi impulsionada pela maior competição entre as indústrias pela matéria-prima. Na média dos cinco maiores centros produtores nacionais, o litro de leite captado chegou a R$ 2,77. Em comparação com fevereiro de 2024, a valorização real (deflacionada pelo IPCA) era ainda maior, alcançando 18,1%.