Piracicaba tem 30.624 pessoas em situação de extrema pobreza

Piracicaba tem atualmente 30.624 pessoas vivendo em condições de extrema pobreza, o que corresponde a 7,23% da população, segundo levantamento do Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) divulgado em maio deste ano. O dado mostra melhora em relação a 2022, quando eram 44.406 pessoas nessa situação na cidade, que tem população de 423.323 habitantes, conforme o Censo do IBGE.

O relatório, elaborado com base nos registros do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), revela que na RMP como um todo, formada por cerca de 1,51 milhão de habitantes, o número de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza caiu de 219.115 (13,77% da população) em 2022 para 151.583 (9,98%) em 2025.

De acordo com o Observatório, todas as cidades da região apresentaram redução desse indicador, resultado atribuído à superação da crise mais aguda do período pós-pandemia e à retomada de programas sociais do governo federal a partir de 2023. Além disso, iniciativas locais também contribuíram, como os programas “Emprega Piracicaba”, “Limeira Mais Emprego” e “Estágio Cidadão” – este último também em Limeira –, frentes de trabalho e mutirões de emprego em Mombuca e o Feirão de Emprego e Empreendedorismo de Conchal.