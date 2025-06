Região sudeste tem 1,6 milhão de tentativas de fraude em 2025

A região Sudeste registrou 1.637.274 tentativas de fraude no primeiro trimestre de 2025, o que representa 47,2% de todas as ocorrências no país. O número indica um crescimento de 22,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Com esse volume, o Sudeste se manteve como a região mais visada por fraudadores, concentrando quase metade das diligências fraudulentas do país no período.

São Paulo liderou com folga os indicadores regionais e respondeu sozinho por 27,3% do total nacional. A taxa de incidência no estado foi de 6.856 ocorrências a cada milhão de habitantes no período, com uma tentativa registrada a cada 8,2 segundos. Apesar dos números elevados, São Paulo foi a única unidade federativa da região com variação anual abaixo da média nacional, embora ainda significativa (22,5%). Já o Espírito Santo, embora tenha os menores números absolutos da região, registrou uma tentativa de fraude a cada 2 minutos e apresentou a maior variação anual entre os estados do Sudeste, uma alta de 23,6%.

Visão nacional: Tentativas de fraude crescem 22,9% no 1º trimestre

O Brasil registrou 3.468.255 tentativas de fraude nos três primeiros meses de 2025 — um salto de 22,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, a primeira e maior datatech do país. O volume equivale a uma tentativa a cada 2,2 segundos, com mais de 1 milhão de ocorrências mensais registradas consecutivamente no trimestre.