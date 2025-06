Motociclista cai, bate a cabeça e morre em Piracicaba

Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na noite deste sábado (28), na avenida Corcovado, em Piracicaba, na região do bairro Vila Sônia.

Segundo informações preliminares, o motociclista seguia com uma pessoa na garupa por volta das 20h20 quando perdeu o controle da moto e caiu. Durante o impacto, segundo testemunhas, o capacete do condutor se soltou e ele bateu violentamente a cabeça no asfalto.