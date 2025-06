Dupla cai com drogas, dinheiro e celular no centro de Piracicaba

A rotina do centro de Piracicaba foi rompida por uma operação fulminante da Força Tática da Polícia Militar no fim da tarde desta sexta-feira (27).

Eram cerca de 18h15 quando os policiais do 10º BPM/I cruzaram com um suspeito agindo de forma nervosa na movimentada avenida José Micheletti, esquina com a rua Santa Cruz — local conhecido pelo intenso fluxo de pessoas. Na abordagem, a suspeita foi confirmada: com o indivíduo, foram encontrados entorpecentes e dois celulares. Sem conseguir esconder o nervosismo, o homem confessou na hora: iria vender as drogas ali mesmo, no coração da cidade. E mais: entregou de bandeja o endereço onde havia adquirido o material ilícito.