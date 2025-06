Matou e foi beber: mulher esfaqueia marido e é presa no bar

A autora do crime, uma mulher de 37 anos, foi flagrada momentos depois bebendo cerveja em uma loja de conveniência, com a faca do crime ainda presa à cintura como se nada tivesse acontecido.

O assassinato aconteceu por volta das 22h de na residência do casal, localizada na rua Vicente Ananias, no bairro Jardim das Flores. De acordo com a Polícia Militar, o casal teve uma discussão violenta que terminou em tragédia. A mulher apresentava diversos ferimentos no corpo e alegou ter sido agredida antes de esfaquear o companheiro até a morte.

Mesmo com sangue no corpo e a faca na cintura, a mulher resistiu à prisão, recusando-se a soltar o copo de bebida durante a abordagem dos policiais. A frieza da cena chocou até os agentes mais experientes.

A equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), do 10º Batalhão da PM, foi a primeira a chegar ao local. Eles encontraram o homem já sem vida. O óbito foi confirmado pelo Samu de Apucarana, que chegou logo em seguida.