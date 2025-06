Multa de R$ 10 mil: criador é flagrado com aves silvestres presas

Um criador amador de aves foi descoberto neste sábado (28) no centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Polícia Militar Ambiental flagrou os pássaros silvestres em condições ilegais. A conta da irregularidade foi "salgada": R$ 10 mil em multas aplicadas no ato.

A blitz ocorreu no bairro Jardim Montezuma. No local, os agentes encontraram duas aves da espécie Papa-Capim trancadas numa gaiola de madeira, com água e comida, mas sem as obrigatórias anilhas de identificação — exigência básica para qualquer criador legalizado.