Chuva marca a manhã desta sexta em Piracicaba

A sexta-feira (27) começou com tempo fechado e garoa em Piracicaba, cenário típico de um inverno mais úmido. A previsão é de chuva irregular ao longo do dia, com temperaturas variando entre 16°C e 28°C. A umidade relativa do ar está em 66%, os ventos chegam a 15,5 km/h e a visibilidade atinge 10 km. O índice UV é baixo, com marca de 1.1, e a qualidade do ar está classificada como moderada.

Apesar da possibilidade de chuva durante o dia, o volume previsto ainda é considerado baixo. Já para o fim de semana, a tendência é de tempo mais estável, com presença de sol entre nuvens e sem previsão de precipitação significativa.